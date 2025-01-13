Росавиация высказалась о рейсах между Россией и Китаем

Росавиация: рейсов между Россией и Китаем достаточно

Рейсов между Россией и Китаем достаточно для удовлетворения потребностей граждан в сезон перевозок с относительно низким спросом. Об этом сообщила Росавиация, пишет ТАСС.

По данным ведомства, в случае заинтересованности российские авиакомпании могут увеличить количество выполняемых рейсов по этому маршруту.

«Сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», — говорится в сообщении.