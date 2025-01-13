Россиянин напал на продавца табачного магазина из-за манеры его общения

В Башкирии мужчина напал на продавца вейпов из-за манеры его общения

В Башкирии мужчина напал на продавца вейпов из-за манеры его общения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Честный репортаж».

По данным канала, случай произошел в одном из табачных магазинов в Стерлитамаке. Покупателю не понравилось, как с ним общался продавец. Сначала он начал оскорблять, бросать различные товары и провоцировать на драку, а затем несколько раз ударил пострадавшего.

Потерпевший написал заявление в полицию, также обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье.