Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянин напал на продавца табачного магазина из-за манеры его общения

В Башкирии мужчина напал на продавца вейпов из-за манеры его общения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Башкирии мужчина напал на продавца вейпов из-за манеры его общения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Честный репортаж».

По данным канала, случай произошел в одном из табачных магазинов в Стерлитамаке. Покупателю не понравилось, как с ним общался продавец. Сначала он начал оскорблять, бросать различные товары и провоцировать на драку, а затем несколько раз ударил пострадавшего.

Потерпевший написал заявление в полицию, также обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?

      Глава МИД Венгрии высказался об украинской атаке на станцию «Турецкого потока»

      В России понадеялись на возвращение западных автомобилей

      РФС наказал мини-футбольный клуб за расистские оскорбления болельщиков

      В России внушительно подорожала аренда квартир

      Россияне заинтересовались поездками в одну из самых закрытых стран мира

      Названа причина пожара в здании военного госпиталя в Туле

      Памятник Ленину предложили обменять на автомобиль

      Украинский военный рассказал о сокрытии ВСУ найденных тел

      Франция сократит военный контингент в Африке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше