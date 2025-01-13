Россиянин заколол жену с маленькой дочкой и попытался свести счеты с жизнью

В Балахне задержали мужчину за расправу над женой и дочерью

В Нижегородской области задержали россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над близкими. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «Нижний Новгород онлайн».

По данным издания, предвестником ЧП стал звонок в полицию от жителей квартиры в городе Балахна, которые сообщили, что соседи громко выясняют отношения и в квартире слышится детский плач. Когда силовики прибыли на место событий, то нашли в подъезде 29-летнюю женщину с колотой раной на шее, в одной из комнат нашли ее полуторогодовалую дочь без признаков жизни. Отец семейства попытался свести счеты с жизнью, но в отличие от женщин, медикам удалось его спасти. Мужчина в реанимации.

По факту расправы над двумя людьми силовики завели уголовное дело.

10 января в Тамбовской области россиянин расправился с односельчанином из ревности к возлюбленной.