Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянин заколол жену с маленькой дочкой и попытался свести счеты с жизнью

В Балахне задержали мужчину за расправу над женой и дочерью
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижегородской области задержали россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над близкими. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «Нижний Новгород онлайн».

По данным издания, предвестником ЧП стал звонок в полицию от жителей квартиры в городе Балахна, которые сообщили, что соседи громко выясняют отношения и в квартире слышится детский плач. Когда силовики прибыли на место событий, то нашли в подъезде 29-летнюю женщину с колотой раной на шее, в одной из комнат нашли ее полуторогодовалую дочь без признаков жизни. Отец семейства попытался свести счеты с жизнью, но в отличие от женщин, медикам удалось его спасти. Мужчина в реанимации.

По факту расправы над двумя людьми силовики завели уголовное дело.

10 января в Тамбовской области россиянин расправился с односельчанином из ревности к возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      Модель Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком после развода

      В России тяжелый украинский дрон заставят служить против своих создателей

      Влияние резкого потепления на российские дачи оценили

      Россиян предупредили об опасных причинах сильной слезоточивости

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Минобороны показало кадры работы российской артиллерии в Песчаном в ДНР

      В России захотели запретить увольнять некоторых граждан

      Из России выгнали задержанного в борделе мигранта-трансгендера

      Возможность Молдавии протянуть без российского газа оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше