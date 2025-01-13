Россиянина задержали за кражу из магазина 20 пачек сливочного масла

В Подмосковье задержали мужчину за кражу 20 пачек сливочного масла

В Подмосковье задержали мужчину за кражу 20 пачек сливочного масла. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, 34-летний житель города Коломны днем пришел в супермаркет с черным пакетом и начал набирать в него самое дорогое сливочное масло. Он пытался вынести из магазина 20 пачек продукта, но пройти мимо кассы ему не удалось.

Охрана задержала вора на выходе из магазина и передала сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за кражу контейнера со стройматериалами с помощью манипулятора.