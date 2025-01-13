Россиянина осудят за кражу контейнера со стройматериалами с помощью манипулятора

В Абакане осудят мужчину за кражу контейнера со стройматериалами с помощью крана

В Абакане осудят мужчину за кражу контейнера со стройматериалами с помощью крана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по республике Хакасия.

Ему предъявлено обвинение по статье 158 («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ.

По данным ведомства, житель города Абакан обратился в отдел полиции с заявлением о пропаже гаража со строительными материалами, которые предназначались для объекта на проспекте Дружбы Народов. Ущерб составил почти 250 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что 41-летний местный житель с помощью крана-манипулятора похитил контейнер с содержимым. Водителю погрузчика он сообщил, что это его собственность. С целью быстрой продажи краденного он заранее нашел покупателя, к которому сразу и отвез похищенное. За контейнер с материалами он получил 40 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд, максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский студент арендовал ПВЗ и похитил товары на десятки миллионов рублей.