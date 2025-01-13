Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за кражу контейнера со стройматериалами с помощью манипулятора

В Абакане осудят мужчину за кражу контейнера со стройматериалами с помощью крана
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Абакане осудят мужчину за кражу контейнера со стройматериалами с помощью крана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по республике Хакасия.

Ему предъявлено обвинение по статье 158 («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ.

По данным ведомства, житель города Абакан обратился в отдел полиции с заявлением о пропаже гаража со строительными материалами, которые предназначались для объекта на проспекте Дружбы Народов. Ущерб составил почти 250 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что 41-летний местный житель с помощью крана-манипулятора похитил контейнер с содержимым. Водителю погрузчика он сообщил, что это его собственность. С целью быстрой продажи краденного он заранее нашел покупателя, к которому сразу и отвез похищенное. За контейнер с материалами он получил 40 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд, максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский студент арендовал ПВЗ и похитил товары на десятки миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      Модель Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком после развода

      В России тяжелый украинский дрон заставят служить против своих создателей

      Влияние резкого потепления на российские дачи оценили

      Россиян предупредили об опасных причинах сильной слезоточивости

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Минобороны показало кадры работы российской артиллерии в Песчаном в ДНР

      В России захотели запретить увольнять некоторых граждан

      Из России выгнали задержанного в борделе мигранта-трансгендера

      Возможность Молдавии протянуть без российского газа оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше