Минобороны: рядовой Яковлев беспилотником уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Рядовой Вооруженных сил (ВС) России уничтожил украинский пулеметный расчет, который огнем прижал к земле российскую штурмовую группу. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Военнослужащий атаковал опорные пункты противника и долговременные огневые сооружения. Рядовой работал в составе группы штурмовиков.

«В ходе боя штурмовая группа попала в огневую засаду. Пулеметный расчет противника, находясь на господствующей высоте, сковал действия группы российских штурмовиков», — сообщили в оборонном ведомстве.

По информации министерства, военный оперативно определил скрытное местоположение расчета ВСУ, после чего сбросил боеприпасы на огневую точку. Это дало российским силам возможность и продолжить наступление группы и выбить ВСУ с опорного пункта.

Ранее Минобороны России сообщало, что рядовой Дмитрий Третьяков сорвал наступление ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с помощью беспилотника. Третьяков в составе подразделения охранял рубежи вблизи одного из населенных пунктов. Во время боя рядовой обнаружил беспилотник, который корректировал огонь вражеской артиллерии по подразделениям российских войск.