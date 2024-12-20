Минобороны: рядовой Третьяков сорвал наступление ВСУ с помощью дрона

Рядовой Дмитрий Третьяков сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с помощью беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Третьяков в составе подразделения охранял рубежи вблизи одного из населенных пунктов. Во время боя рядовой обнаружил беспилотник, который корректировал огонь вражеской артиллерии по подразделениям российских войск.

«Подняв в воздух свой дрон-разведчик, Дмитрий Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркивается, что после сообщения российская артиллерия открыла удар по выявленным координатам и лишила ВСУ поддержки артиллерии. В результате позиции армии России остались не раскрытыми.

Ранее снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным Миха неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, чтобы выполнить задание. Он не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском направлении. Реабилитация россиянина длилась 11 месяцев.