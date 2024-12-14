Российский снайпер с позывным Миха неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным Миха неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, чтобы выполнить задание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным Каспер.

По его словам, снайпер не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском участке фронта. Каспер сообщил, что несмотря на обморожение, Миха выполнил задачу, после чего попал в госпиталь. «После длительной реабилитации в течение 11 месяцев - вот, снова здесь, но уже только в другом подразделении», — сказал снайпер.

Ранее сообщалось, что командир Павел Ческидов сорвал наступление Вооруженных сил Украины на позиции российских военных. По информации Министерства обороны России, остановить продвижение противника Ческидову удалось вместе с артиллерийским расчетом из отряда «Барс-16». В результате военнослужащим удалось уничтожить живую силу ВСУ и несколько единиц автомобильной техники.