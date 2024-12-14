Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 14 декабря 2024Россия

Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения задания

Российский снайпер с позывным Миха неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: РИА Новости

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным Миха неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, чтобы выполнить задание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным Каспер.

По его словам, снайпер не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском участке фронта. Каспер сообщил, что несмотря на обморожение, Миха выполнил задачу, после чего попал в госпиталь. «После длительной реабилитации в течение 11 месяцев - вот, снова здесь, но уже только в другом подразделении», — сказал снайпер.

Ранее сообщалось, что командир Павел Ческидов сорвал наступление Вооруженных сил Украины на позиции российских военных. По информации Министерства обороны России, остановить продвижение противника Ческидову удалось вместе с артиллерийским расчетом из отряда «Барс-16». В результате военнослужащим удалось уничтожить живую силу ВСУ и несколько единиц автомобильной техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ около года вела наблюдение за бывшим губернатором российского региона

      Оценено политическое будущее министра иностранных дел Германии после «нелепых заявлений»

      Стало известно о разводе тренера «Спартака» после 23 лет брака

      Раскрыта причина подорожания кофе

      Зурабишвили прошла пешком перед зданием парламента Грузии

      Просивший 10 миллионов рублей за возбуждение дела российский полицейский получил срок

      Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта

      Глава командования Вооруженных сил США встретился с министром обороны Израиля

      В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин

      В Грузии протестующие потребовали показать диплом у кандидата в президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше