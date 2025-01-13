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17:36, 13 января 2025Россия

Сальдо заявил о готовности принять беженцев из Калифорнии при одном условии

Глава Херсонской области Сальдо: Мы готовы принять беженцев из Калифорнии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Херсонская область готова принять беженцев из Калифорнии, серьезно пострадавшей от природных пожаров. Об этом заявил ТАСС глава российского региона Владимир Сальдо.

Также Сальдо озвучил условия, при которых беженцам будет гарантировано размещение в возглавляемом им регионе. Так, въехать в Херсонской область не смогут те, кто участвовал в боевых действиях на стороне Украины или оказывал ей финансовую и иную поддержку.

Пожары в самом населенном штате США вспыхнули 7 января. Суммарный ущерб оценивается в 52-57 миллиардов долларов, что делает его одним из самых разрушительных в истории Калифорнии.

На фоне бедствия губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о начале разработки «плана Маршалла» для Лос-Анджелеса, который серьезно пострадал от пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, что способствовало распространению огня. Он пообещал, что каждый пострадавший получит необходимую помощь.

ЖЗЛ
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