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10:10, 13 января 2025Интернет и СМИ

Ставший мемом из-за «Давай поженимся!» россиянин заявил о мечте встретиться с Путиным

Герой мема «Плохо-плохо» из «Давай поженимся!» заявил о мечте увидеть Путина
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал Shot

Железнодорожник по имени Владимир из Алтайского края, ставший мемом из-за произнесенной им фразе «Плохо-плохо, неважно» в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, мечтает увидеть президента России Владимира Путина. О жизни героя мема рассказал Shot.

«[Владимир] мечтает встретиться с президентом и работать на телевидении — вести познавательную программу, так как любит и много знает про автомобили, железные дороги, астрономию и путешествия», — говорится в материале.

Отмечается, что россиянин работает дальнобойщиком и сейчас живет в Москве. Герой мема также раскрыл, что планирует приобрести учебно-тренажерный комплекс для подготовки локомотивных бригад. При этом от попыток найти свою любовь, как заявляется в публикации, Владимир отказался.

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Выпуск передачи «Давай поженимся!» с 42-летним железнодорожником Владимиром из Алтайского края вышел на Первом канале в марте 2018 года. В финале программы россиянин получил отказ от одной из участниц шоу и отреагировал на это фразой: «Мда, плохо. Плохо-плохо. Неважно. Дела у меня очень плохие». В конце 2024 года отрывок с этим высказыванием набрал большую популярность в соцсетях.

Ранее российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «король Reels», рассказал о реакции на свою славу в интернете. Он признался, что поначалу хотел закрыться от комментариев в сети.

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