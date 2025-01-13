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07:35, 13 января 2025Мир

Тайвань засек приближение самолетов и кораблей армии Китая

Минобороны Тайваня: ВС засекли приближение 6 самолетов и 6 кораблей армии Китая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) Тайваня засекли приближение к острову шести самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Такое заявление размещено в соцсети Х тайваньского оборонного ведомства.

«Самолеты и корабли были обнаружены до 6:00 (01:00 мск) сегодня. Четыре самолета пересекли срединную линию и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — уточнили в сообщении МО.

Ранее прокуратура Тайваня обвинила офицеров в создании отряда боевиков кобы для помощи Народно-освободительной армии КНР (НОАК) в случае гипотетического конфликта с властями Пекина. Подозреваемые нарушили закон о национальной безопасности.

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