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15:43, 13 января 2025Экономика

Tesla обогнала немецкий концерн по мировым продажам автомобилей

Bloomberg: Tesla впервые обогнала немецкую Audi по мировым продажам автомобилей
Вячеслав Агапов

Фото: Florence Lo / Reuters

В 2024 году Tesla впервые обогнала немецкую Audi по мировым продажам автомобилей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает Bloomberg.

За 12 месяцев продали 1,67 миллиона автомобилей бренда Audi от немецкого концерна Volkswagen — снижение продаж составило 12 процентов год к году. Причиной стали усиливающаяся конкуренция в Европе и Китае и слабый спрос на электрические модели. Продажи Audi упали по всему миру — в том числе в Германии, Китае и Северной Америке. Производители начали сокращать производство в ответ на снижение продаж и планируют закрыть завод в Брюсселе из-за низкого спроса на собираемый там электромобиль Q8 e-tron.

Компания Илона Маска тем временем реализовала 1,79 миллиона автомобилей на фоне снижения объема поставок. В 2024 году Tesla с небольшим отрывом сохранила лидерство над китайской BYD Co. как крупнейшим продавцом полностью электрических автомобилей.

В конце 2024 года акции Tesla начали резко дешеветь. Стоимость ценных бумаг производителя электрокаров за 20 декабря упала почти на пять процентов на премаркете. До этого они упали на восемь процентов. Подчеркивается, что для Tesla это стало худшим днем с момента победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

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