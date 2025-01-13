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10:19, 13 января 2025Россия

Украинские пограничники сдались в плен на границе с Россией в канун Рождества

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе с Белгородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Группа из шести сотрудников Государственной пограничной службы Украины сдалась в плен на границе с Россией в канун Рождества. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. «Они сделали правильный выбор и остались живы», — прокомментировал случившееся собеседник агентства.

Он также сообщил данные о сдавшихся в плен. В них включены фамилия и имя пограничников, их годы рождения и позывные. Других данных о ситуации он не привел.

Как ранее сообщало Минобороны, за неделю с 4 по 10 января почти сотня солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен. Оружие на линии боевого соприкосновение сложил 91 боец ВСУ.

ЖЗЛ
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