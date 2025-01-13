Украинский пленный рассказал о случаях дезертирства из ВСУ за границу за деньги

РИА Новости: вымотанные бойцы ВС Украины бегут за границу за тысячи долларов

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оставить боевую позиции и сбежать за границу за три тысячи долларов. О случаях дезертирства за деньги сообщил пленный украинский пограничник Руслан Задорожный, фрагмент беседы с ним публикует РИА Новости.

«Бросали на сложные позиции, мало давали отдыхать, не давали отпуск. Очень сильно он задолбался и убежал за границу. Как он мне рассказывал, [побег стоил] три тысячи долларов», — рассказал пленный о своем товарище, служившем в ВСУ.

Дезертирство и самовольное оставление части превратились в одну из главных проблем ВСУ. По сообщениям украинской прессы, число уголовных дел по статье о дезертирстве в 2024 году выросло на 368 процентов.

Ранее стало известно, что подготовленная во Франции 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что еще до прибытия на фронт ряды соединения незаконно покинуло более 30 процентов личного состава.