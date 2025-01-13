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17:12, 13 января 2025Экономика

В Черном море собрали основную часть мазута из танкера

Оперштаб Кубани: В Черном море собрали основную часть мазута из одного танкера
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Из акватории Черного моря удалось собрать основную часть мазута, попавшего в воду из танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Кубани.

О выбросе нефтепродуктов с кормы судна, которое находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района, стало известно в пятницу, 10 января. Для локализации загрязнения были установлены боны, для работы техники в месте разлива возвели техническую дорогу.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, специалисты Морспасслужбы вручную убирали небольшие полосы мазута у берега с помощью лопат и мешков. «Основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты», — рассказали в оперштабе.

Ранее в России появилась комиссия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Она займется восстановлением экосистемы Черноморского побережья, Краснодарского края и Крыма.

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