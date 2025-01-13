В Киеве назвали возможные гарантии безопасности для заключения мира с Россией

Подоляк: Киев хочет размещения баз с ракетами малой дальности

Киев хочет размещения баз с ракетами малой дальности на территории Украины в качестве гарантий безопасности для заключения мирного соглашения с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Stampa.

«Необходимо найти эффективные механизмы. Приведу пример: на территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности, которые могут нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России», — сказал он.

Кроме того, советник главы офиса Владимира Зеленского отверг план будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, в соответствии с которым Киев должен отказаться от территорий Донбасса. Подоляк также заявил, что в Евросоюзе находится ряд стран, которые «открыто выступают против европейского единства». По его словам, Венгрия и Словакия могли бы сохранять нейтралитет, однако они заявляют, что Россия имеет право делать то, что она делает.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хотел бы завершить конфликт в 2025 году. Он подчеркнул, что до начала переговоров необходимо получить гарантии безопасности от США и Европы.