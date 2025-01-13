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18:31, 13 января 2025Россия

В Кремле дали оценку попытке ВСУ атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

Песков: Удар ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока» — энергетический терроризм
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку» — акт энергетического терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О попытке украинских войск атаковать инфраструктуру газопровода 13 января сообщило Минобороны России.

Песков указал, что в выведении «Турецкого потока», посредством которого происходит прокачка газа в Европу, из строя заинтересованы США. Попытку атаки на трубопровод он расценил как очень опасную для европейских потребителей энергоресурсов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» предположил, что атака на станцию «Русская» будет иметь последствия для украино-европейских отношений. «Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны. В данном случае это определенные провокации», — пояснил он.

ЖЗЛ
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