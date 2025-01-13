В Кремле рассказали о площадке для переговоров Путина и Трампа

Песков: многие страны захотели стать площадкой для переговоров Путина и Трампа

Многие страны заявили о своей готовности стать площадкой для гипотетических переговоров президента России Владимира Путина и будущего главы Белого дома Дональда Трампа, однако на данный момент предметной подготовки к встрече политиков нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Многие страны предлагают свои услуги [предоставления площадки], где можно провести гипотетические контакты. Но пока о проведении такой встречи преждевременно, так как никакой предметной подготовки нет, но есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие переговоры были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны»,— отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что следить за ситуацией вокруг возможных переговоров лидеров двух стран стоит после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

Ранее советник Трампа Майк Уолтц подтвердил, что политик готовится к переговорам с Путиным. Конкретные сроки и формат встречи глав государств он не уточнил. Кроме того, советник избранного президента США добавил, что, по мнению Трампа, сделка по Украине невозможна без диалога с Россией.