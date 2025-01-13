В Крыму рассказали о возвращенных из плена участниках СВО

Омбудсмен Штехбарт: В 2024 году из плена вернули пять участников СВО из Крыма

За 2024 год удалось вернуть из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять жителей Крыма. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на полуострове Александр Штехбарт, его цитирует ТАСС.

«К нам обращаются матери, жены военнослужащих с просьбой оказать содействие в возвращении родных из украинского плена (...). Трое из них попали в плен в 2024 году, а двое находились там с 2023 года», — сообщил омбудсмен.

По его словам, в аппарате республиканского омбудсмена находятся на контроле обращения других родственников, которые также просят вернуть других уроженцев Крыма из плена. Идет работа по их возвращению, добавил Штехбарт.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что военные России и Украины ведут переговоры о большом обмене военнопленными. Москва передала Киеву два списка на 600 и 900 человек, в которых содержатся данные тех украинских военных, которых Россия хочет обменять. При этом на данный момент никакие договоренности пока не достигнуты.