Дипломат Масленников: Ущерб ЕС от санкций против России огромен

Ущерб Евросоюза от санкций против России огромен и нарастает как снежный ком. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Наконец, можно учитывать и потерю в динамике роста BBП. Еще в начале 2022 года в своем экономическом прогнозе Еврокомиссия исходила из того, что экономика блока продемонстрирует рост не менее 4 процента», — отметил дипломат.

В итоге в 2022 году рост составил 3,4 процента, а в 2023 году опустился до 0,4 процента, добавил Масленников. Таким образом, страны блока недосчитались многие сотни миллиардов евро только начиная с 2022 года. Так что сумма потерь EC от санкционного противостояния с Россией уже огромна, резюмировал он.

Ранее немецкие СМИ написали, что Евросоюз планирует принять 16-й пакет санкций 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции (СВО) России на Украине. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита ЕС отказался одобрить новые санкции, апеллируя к тому, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и затем принять решение.