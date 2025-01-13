В Раде обвинили Зеленского в разрушении отношений с соседями Украины

Депутат Рады Дубинский: Несдержанность Зеленского разрушает отношения с соседями

Несдержанность президента Украины Владимира Зеленского на международной арене разрушает отношения с ближайшими соседями республики. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что противоречащие друг другу заявления главы евродипломатии Каи Каллас, утверждающей, что ЕС готов поддерживать Киев даже без помощи США, и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который называет Зеленского «попрошайкой и шантажистом», указывают на отсутствие единства в Евросоюзе.

«И полная ответственность лежит на Зеленском, чьи эмоциональные и несдержанные действия в международной политике не помогли укрепить отношения с ближайшими соседями — Словакией, Польшей и Венгрией, а разрушают их», — написал он.

Ранее Владимир Зеленский назвал Роберта Фицо недальновидным европейским деятелем. Он также напомнил, что предлагал помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, однако сам Фицо, по его словам, «напыщенно отказался».