В России захотели запретить увольнять некоторых граждан

ТАСС: Законопроект о запрете на увольнение единственного кормильца доработают

Законопроект, запрещающий увольнять родителя, если он является единственным кормильцем в многодетной семье с малолетними детьми, должен быть доработан с учетом замечаний правительства. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой официальный отзыв на этот документ.

По его данным, правительство в целом поддержало этот законопроект. В нем речь идет о семьях, где растут как минимум трое малолетних детей, а работает лишь один родитель. Отмечается, что подобный запрет имеет место и сегодня, однако, действует только до достижения младшим ребенком трех лет.

В то же время, власти опасаются, что если данное ограничение снять и оградить от увольнения по инициативе работодателя единственного кормильца семьи, где воспитывают трех и более детей до 14 лет, то таких граждан будут реже брать на работу. Иными словами, снизится их конкурентоспособность на рынке труда, так как работодатели постараются избежать возможных издержек.