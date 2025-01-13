В России возбудили дело после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль

В Курской области возбудили дело после атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль

В Курской области возбудили дело в отношении представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к атаке на гражданский автомобиль. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, 13 января начиненный взрывчаткой украинский дрон ударил по автомобилю с находившимися в салоне мирными жителями Беловского района. Водитель и пассажир получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте против мирного населения.

13 ноября сообщалось, что дроны ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области.