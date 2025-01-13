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11:55, 13 января 2025Россия

ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В хуторе Балки и селе Новое беспилотники атаковали автомобили местных жителей, один из них был полностью уничтожен. Помимо этого, в селе Лозовое беспилотник атаковал частный дом — в результате взрыва повреждения получила кровля и забор.

По предварительным данным, в результате налетов никто не пострадал. Данные о последствиях атак уточняются.

Днем ранее, 12 января, один человек пострадал в ударе ВСУ по селу Дунайка Белгородской области. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с ранением лица. Ее госпитализировали.

ЖЗЛ
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