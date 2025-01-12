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21:34, 12 января 2025Россия

Россиянка пострадала при атаке автомобиля БПЛА

Губернатор Гладков: Женщина пострадала при атаке автомобиля БПЛА в селе Дунайка
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В селе Дунайка украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал движущийся автомобиль, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, россиянку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица. Ей оказывается вся необходимая помощь.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал Гладков.

Ранее в сети появились кадры попадания БПЛА в жилые дома в Тамбовской области. Сообщалось, что территория вокруг них была оцеплена, на место прибыла Росгвардия и полиция.

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