Россиянка пострадала при атаке автомобиля БПЛА

Губернатор Гладков: Женщина пострадала при атаке автомобиля БПЛА в селе Дунайка

В селе Дунайка украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал движущийся автомобиль, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, россиянку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица. Ей оказывается вся необходимая помощь.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал Гладков.

Ранее в сети появились кадры попадания БПЛА в жилые дома в Тамбовской области. Сообщалось, что территория вокруг них была оцеплена, на место прибыла Росгвардия и полиция.