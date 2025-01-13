Подполковник Дэвис: ВСУ могут развалиться в любой момент

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за слабой организации могут развалиться в любой момент. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Из-за слабой организации украинской армии вполне возможно то, что уже много раз бывало исторически, когда армия оказывается сломлена. И мы видим, что это может случиться в любое время», — сделал заявление Дэвис.

По его словам, даже в случае сопротивления со стороны ВСУ, Российская армия может дойти до Днепра.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что подразделения ВС России прорвались в Сумскую область Украины вблизи Журавки. Он уточнил, что продвижение, в случае успеха, позволит окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущую боевые действия в Курской области.