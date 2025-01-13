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17:27, 13 января 2025Мир

В Великобритании предупредили о провале и унижении в случае отправки войск на Украину

Express: отправка британских войск на Украину закончится провалом и унижением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Отправка войск Великобритании на Украину закончится для страны полным провалом и унижением. С таким заявлением в интервью газете The Express выступил британский военный аналитик Николас Драммон.

«Мы обладаем привычкой брать не себя неконкретные обязательства, не задумываясь о долгосрочных последствиях и финале. Последнее, что нам нужно, это дорогостоящее развертывание, оканчивающееся провалом и унижением», — отметил он, указав, что тем самым Соединенное Королевство также рискует оказаться втянутым в прямой конфликт с Россией.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал Даунинг-стрит перестать финансировать Украину и сосредоточиться на нуждах простых британцев.

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