В Великобритании предупредили о провале и унижении в случае отправки войск на Украину

Express: отправка британских войск на Украину закончится провалом и унижением

Отправка войск Великобритании на Украину закончится для страны полным провалом и унижением. С таким заявлением в интервью газете The Express выступил британский военный аналитик Николас Драммон.

«Мы обладаем привычкой брать не себя неконкретные обязательства, не задумываясь о долгосрочных последствиях и финале. Последнее, что нам нужно, это дорогостоящее развертывание, оканчивающееся провалом и унижением», — отметил он, указав, что тем самым Соединенное Королевство также рискует оказаться втянутым в прямой конфликт с Россией.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал Даунинг-стрит перестать финансировать Украину и сосредоточиться на нуждах простых британцев.