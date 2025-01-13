В Южной Корее назвали подделкой данные об участии военных КНДР в СВО

Перебежчики из Северной Кореи сочли подделкой данные об участии войск КНДР в СВО

Перебежчики из КНДР в Южной Корее сочли подделкой представленные Украиной данные об участии северокорейских войск в СВО. С таким заявлением они выступили в эфире южнокорейского канала Channel A.

«Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка», — заявил бывший сотрудник министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя якобы письмо северокорейского военного, опубликованное силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перебежчица Чон Ю На также обратила внимание на лексику и порядок слов, нехарактерные для северокорейского варианта языка. В частности, вместо принятого в КНДР выражения «оставил Родину» или «лоно Партии» в письме использована фраза уехал из Кореи. Чон Ю На также указала на то, что автор письма использовал в дружеской переписке официальные выражения, применяемые в отношении руководства Северной Кореи. Кроме того, в документе слово «товарищ» употреблено в неправильном контексте.

В эфире канала также выступил директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон. Он отметил, что многие сообщения о якобы участии войск КНДР в конфликте публикуются аккаунтами, связанными с Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. По его словам, ложная информация часто разбавляется правдоподобными данными, чтобы сообщение казалось убедительным.

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