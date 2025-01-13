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16:23, 13 января 2025Мир

В Южной Корее назвали подделкой данные об участии военных КНДР в СВО

Перебежчики из Северной Кореи сочли подделкой данные об участии войск КНДР в СВО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перебежчики из КНДР в Южной Корее сочли подделкой представленные Украиной данные об участии северокорейских войск в СВО. С таким заявлением они выступили в эфире южнокорейского канала Channel A.

«Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка», — заявил бывший сотрудник министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя якобы письмо северокорейского военного, опубликованное силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перебежчица Чон Ю На также обратила внимание на лексику и порядок слов, нехарактерные для северокорейского варианта языка. В частности, вместо принятого в КНДР выражения «оставил Родину» или «лоно Партии» в письме использована фраза уехал из Кореи. Чон Ю На также указала на то, что автор письма использовал в дружеской переписке официальные выражения, применяемые в отношении руководства Северной Кореи. Кроме того, в документе слово «товарищ» употреблено в неправильном контексте.

В эфире канала также выступил директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон. Он отметил, что многие сообщения о якобы участии войск КНДР в конфликте публикуются аккаунтами, связанными с Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. По его словам, ложная информация часто разбавляется правдоподобными данными, чтобы сообщение казалось убедительным.

Ранее национальной разведывательной службе Южной Кореи стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын снова посетит Россию в первой половине 2025 года.

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