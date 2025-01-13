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20:51, 13 января 2025Бывший СССР

ВС России закрепились на огнеупорном заводе в Часовом Яре

РИА Новости: ВС России закрепились на огнеупорном заводе в Часовом Яре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«На данный момент российские бойцы уже зашли и закрепились на территории огнеупорного завода», — подчеркнули силовики. Дополнительных подробностей о продвижении ВС России в окрестностях объекта не сообщается.

Ранее украинский аналитический центр Deep State признал продвижение ВС России в Дзержинске (украинское название — Торецк) и Часовом Яре в ДНР. Отмечается, что в Часовом Яре ВС России взяли под контроль северные районы города, включая стратегически важный для обороны населенного пункта огнеупорный комбинат.

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