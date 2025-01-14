Адвокаты обжаловали пожизненные сроки для командира РДК Капустина и актера Канахина

Адвокаты обжаловали пожизненные сроки командира РДК Капустина и актера Канахина

Адвокаты командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые участвовали во вторжении на территорию Брянской области, обжаловали их пожизненные сроки, которые суд вынес заочно. Жалобы на приговор 2-го Западного окружного военного суда были направлены в Апелляционный военный суд, передает РИА Новости.

Защита также подала жалобы в отношении участников организации Антона Зырянова и Алексея Огурцова. В отношении еще одного фигуранта дела, Сергея Галанова, документы не были поданы.

Сами осужденные не обращались в инстанцию. Заседание назначено на конец января.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении Капустина, Канахина и еще троих фигурантов 14 ноября. Все пятеро находятся за пределами России.