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03:32, 14 января 2025Силовые структуры

Адвокаты обжаловали пожизненные сроки для командира РДК Капустина и актера Канахина

Адвокаты обжаловали пожизненные сроки командира РДК Капустина и актера Канахина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Адвокаты командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые участвовали во вторжении на территорию Брянской области, обжаловали их пожизненные сроки, которые суд вынес заочно. Жалобы на приговор 2-го Западного окружного военного суда были направлены в Апелляционный военный суд, передает РИА Новости.

Защита также подала жалобы в отношении участников организации Антона Зырянова и Алексея Огурцова. В отношении еще одного фигуранта дела, Сергея Галанова, документы не были поданы.

Сами осужденные не обращались в инстанцию. Заседание назначено на конец января.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении Капустина, Канахина и еще троих фигурантов 14 ноября. Все пятеро находятся за пределами России.

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