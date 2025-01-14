Названы указывающие на недобросовестного автодилера признаки

Адвокат Власова: недобросовестного автодилера выдает отсутствие сайта

Есть ряд признаков, которые указывают на недобросовестного продавца или поставщика автомобилей, сообщила вице-президент международного союза адвокатов Ольга Власова. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь адвокат рекомендовала при выборе транспортного средства обращать внимание на отзывы, отметив, что многие клиенты этим пренебрегают. Она предупредила, что оценки на самих сайтах дилеров, вероятнее всего, накрученные, поэтому стоит изучать комментарии покупателей, реально имевших дело с продавцами.

«Не поленитесь, спросите на местных форумах о впечатлениях при сделках и покупках. Особое внимание уделите экс-партнерам данного автодилера: были ли обманы, несоблюдение договоров и так далее. Если да, скорее всего, такая халатность отразится и на вас», — предостерегла эксперт.

Собеседница «Ленты.ру» также посоветовала проявить намерение привлечь к оценке авто независимого эксперта. Если это вызовет негодование, скорее всего, состояние машины под вопросом, как и репутация автодилера, подчеркнула она.

Уходить, не задумываясь, стоит в случае, если продавец оттягивает время для предоставления документов или иных договоренностей, убеждена адвокат. Насторожить, по ее словам, должна и чрезмерная самореклама, а также отсутствие официального сайта или филиалов в других регионах — их наличие указывает на стабильность дилера.

«Сомнительна и монополия на поставки. Подозрительные автосалоны нередко кичатся своими возможностями поставлять авто через специальные "коридоры" вопреки контрсанкциям — напрямую с заводов. Эта схема не только не вызывает доверия, но и является поводом для проверок на факт мошенничества», — рассказала Власова.

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