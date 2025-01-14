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05:00, 14 января 2025Экономика

Названы указывающие на недобросовестного автодилера признаки

Адвокат Власова: недобросовестного автодилера выдает отсутствие сайта
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Есть ряд признаков, которые указывают на недобросовестного продавца или поставщика автомобилей, сообщила вице-президент международного союза адвокатов Ольга Власова. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь адвокат рекомендовала при выборе транспортного средства обращать внимание на отзывы, отметив, что многие клиенты этим пренебрегают. Она предупредила, что оценки на самих сайтах дилеров, вероятнее всего, накрученные, поэтому стоит изучать комментарии покупателей, реально имевших дело с продавцами.

«Не поленитесь, спросите на местных форумах о впечатлениях при сделках и покупках. Особое внимание уделите экс-партнерам данного автодилера: были ли обманы, несоблюдение договоров и так далее. Если да, скорее всего, такая халатность отразится и на вас», — предостерегла эксперт.

Собеседница «Ленты.ру» также посоветовала проявить намерение привлечь к оценке авто независимого эксперта. Если это вызовет негодование, скорее всего, состояние машины под вопросом, как и репутация автодилера, подчеркнула она.

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Уходить, не задумываясь, стоит в случае, если продавец оттягивает время для предоставления документов или иных договоренностей, убеждена адвокат. Насторожить, по ее словам, должна и чрезмерная самореклама, а также отсутствие официального сайта или филиалов в других регионах — их наличие указывает на стабильность дилера.

«Сомнительна и монополия на поставки. Подозрительные автосалоны нередко кичатся своими возможностями поставлять авто через специальные "коридоры" вопреки контрсанкциям — напрямую с заводов. Эта схема не только не вызывает доверия, но и является поводом для проверок на факт мошенничества», — рассказала Власова.

Ранее руководитель сервисного направления автомобильно маркетплейса FRESH Александр Носко рассказывал о том, как правильно ухаживать за новым автомобилем, чтобы продлить срок его эксплуатации.

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