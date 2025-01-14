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22:25, 14 января 2025Мир

Более десяти человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

Anadolu: В Стамбуле от отравления поддельным спиртным за сутки умерли 11 человек
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Osman Orsal / Reuters

В Стамбуле более десяти человек скончались за сутки из-за отравления поддельным алкоголем. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.

Согласно имеющимся данным, в общей сложности в больницы города с жалобами после употребления контрафактного спиртного обратились 38 человек, в числе которых были 26 иностранных граждан.

«За 24 часа из 38 госпитализированных 11 скончались», — говорится в публикации.

Ранее в Стамбуле задержали отца с дочкой, решивших пострелять из окна квартиры в новогоднюю ночь. При этом предполагается, что мужчина стрелял в воздух. Мужчину и его дочь доставили в участок.

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