Два российских поезда задержали из-за вмешательства посторонних

В Саратовской области задержали два пригородных поезда

В Саратовской области задержали два поезда из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

Уточняется, что пригородные составы были остановлены на станциях Князевка и Правобережный. Они следовали из Анисовки в Аткарск и Тарханы. Время задержки составило около 1 часа.

Не сообщается, о каком именно вмешательстве идет речь.

Ранее сообщалось, что РЖД выплатит компенсации пассажирам поезда, сошедшего с рельсов под Мурманском. Люди, которые в результате аварии попали в больницы, получат по миллиону рублей.