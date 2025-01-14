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10:53, 14 января 2025Путешествия

Два российских поезда задержали из-за вмешательства посторонних

В Саратовской области задержали два пригородных поезда
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Саратовской области задержали два поезда из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

Уточняется, что пригородные составы были остановлены на станциях Князевка и Правобережный. Они следовали из Анисовки в Аткарск и Тарханы. Время задержки составило около 1 часа.

Не сообщается, о каком именно вмешательстве идет речь.

Ранее сообщалось, что РЖД выплатит компенсации пассажирам поезда, сошедшего с рельсов под Мурманском. Люди, которые в результате аварии попали в больницы, получат по миллиону рублей.

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