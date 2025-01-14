Еще один населенный пункт в ДНР взят под контроль российскими военными

Минобороны: Российские военные взяли под контроль населенный пункт Терны в ДНР

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о селе Терны, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бойцы группировки «Запад» вели бои в районах населенных пунктов Двуручная, Западное, Загорукойвка, Богуславка, Лозовая Харьковской области, а также Ивановка и Торское ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли до 600 солдат. Среди потерь противника — танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и «Kirpi» турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО.

В Минобороны также сообщили об уничтожении трех складов боеприпасов и четырех станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на указанном направлении.