Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: Российские войска взяли под контроль Нескучное в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Нескучное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, за сутки военнослужащим России удалось нанести поражения пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Константинополь, Времевка и Новодаровка.

Противник, по данным оборонного ведомства, потерял до 220 бойцов, а также самоходную артиллерийскую установку Krab, которая была произведена в Польше.

12 января российская армия взяла под контроль поселок Янтарное, находящийся в ДНР. Как уточнило тогда Минобороны России, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».