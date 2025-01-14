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14:29, 14 января 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: Российские войска взяли под контроль Нескучное в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Нескучное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, за сутки военнослужащим России удалось нанести поражения пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Константинополь, Времевка и Новодаровка.

Противник, по данным оборонного ведомства, потерял до 220 бойцов, а также самоходную артиллерийскую установку Krab, которая была произведена в Польше.

12 января российская армия взяла под контроль поселок Янтарное, находящийся в ДНР. Как уточнило тогда Минобороны России, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

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