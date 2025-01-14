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14:26, 14 января 2025Интернет и СМИ

Европе предрекли ожесточенную борьбу за энергетические ресурсы из-за действий Украины

RS: Из-за атак Киева на энергообъекты в Европе может начаться борьба за ресурсы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Атаки Киева на энергетические объекты могут привести к борьбе за энергетические ресурсы в Европе. О последствиях действий Украины порассуждало издание Responsible Statecraft (RS).

«Предполагаемая атака на трубопровод в сочетании с предыдущими и текущими энергетическими катастрофами сигнализирует не только о перспективах дальнейшей эскалации конфликта, но и о возможном начале ожесточенной борьбы за энергоресурсы в Европе», — предрекло издание.

RS подчеркивает, что в то время, пока лидеры европейских государств будут выступать за продолжение военного конфликта между Россией и Украиной, а не за мирные переговоры, их население будет страдать из-за проблем с энергетическими ресурсами.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко усомнилась в том, что Европа может быть сильной без российской энергетики. Так она отреагировала на слова депутата Верховной Рады Киры Рудик о пользе санкций в отношении России.

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