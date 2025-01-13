На Украине усомнились в возможности Европы быть сильной без российской энергетики

Журналистка Панченко усомнилась в словах о пользе санкций против России

Украинская журналистка Диана Панченко усомнилась в словах депутата Верховной Рады Киры Рудик о пользе санкций против России. Об этом она написала в соцсети X.

Рудик написала, что санкции против российской энергетики ударят по экономике России. По ее мнению, слабость России обеспечит силу Европе.

«Как Европа может быть сильной без российской энергетики? Особенно интересен пример Германии», — отреагировала Панченко.

Ранее глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников оценил ущерб Европейского союза (ЕС) от санкций против России. Он заявил, что потери ЕС огромны, а также подчеркнул, что они нарастают как снежный ком. Дипломат добавил, что начиная с 2022 года союз недосчитался сотен миллиардов евро.