Люди массово публикуют в соцсетях ролики, похожие на порно. Почему откровенные видео никого не смущают?

Мало кто знает о существовании KinkTok — «темной» стороны популярной платформы TikTok. Ее пользователи публикуют видео, в которых открыто демонстрируют свои фетиши, и набирают миллионы просмотров. Причем интимные процессы записываются на камеру не в личных квартирах, а в общественных местах — прямо на глазах у прохожих, которые зачастую не готовы становиться свидетелями подобных сцен. Как свобода самовыражения в сети привела к столь странному тренду и откуда у молодых людей возникает желание делиться с миром своими пристрастиями — в материале «Ленты.ру».

Как фетиши вышли за пределы спальни?

— О, это стрела! — говорит молодая девушка в ошейнике и закатывает глаза, когда неизвестный мужчина берет ее за шею на видео.

— Я — Купидон, — строго отвечает он.

— Я уже влюблена в тебя, — расплывается в улыбке девушка.

— Это хорошо, выстрелю в тебя стрелой, — заявляет ее собеседник.

— Выстрели в меня другим типом заряда, — просит она. А затем восклицает:

— Ты ужасен, ужасен!

— И я отлично тебе подхожу, да? — задает вопрос мужчина, проводя пальцем по губам спутницы, и получает утвердительный кивок.

Все это — сцена из реальной жизни, и разворачивается она не в закрытом ночном клубе, а между двумя людьми в самом обычном супермаркете на фоне стеллажей с товарами для дома.

Кадр: Alina Muradimova / YouTube

В другом ролике пара, с головой укрывшись черным одеялом, занимается сексом прямо посреди нью-йоркского парка в солнечной день — и их совершенно не смущает присутствие десятков других отдыхающих, среди которых есть дети.

В третьем — девушка с цветными волосами прогуливается по торговому центру в вибрирующих трусах. Героиня содрогается всем телом, сгибается пополам, корчит лицо и придерживается за стены, однако молчит — мужчина пообещал ей поездку в Дубай, если она не издаст ни звука.

Что такое KinkTok и какие в нем есть тренды?

Как правило, чтобы удовлетворить потребность в острых ощущениях, люди отправляются на специальные кинк-вечерники, все участники которых готовы и согласны наблюдать за происходящим. Но сегодня фетиши вышли далеко за пределы таких пространств и даже спален — некоторые практики, в том числе БДСМ, проводят прямо в общественных местах, на глазах у изумленной публики.

Все это делается не только для того, чтобы пощекотать нервы и разнообразить свою интимную жизнь, но и ради нового контента для TikTok. Точнее в KinkTok — обратную, «темную» сторону платформы, на которой пользователи демонстрируют аудитории свои личные пристрастия и извращения.

1 млн видео с хештегом #kinktok на данный момент размещены в TikTok

В этих видео люди предстают в самых разных образах: в костюме собак с намордниками, в ремнях и с поводком в виде цепи, в самках персонажей из разных мультфильмов и киновселенных, с секс-игрушками напоказ и даже в костюмах маленьких детей. Последнее даже оформилось в самостоятельный тренд: один из таких случав заметили в очередном торговом центре, где взрослая женщина в подгузниках демонстративно упала на пол и устроила истерику.

Кадр: Alina Muradimova / YouTube

В комментариях к ролику предположили, что эта женщина страдает аутизмом и в тот момент она переживала срыв. Однако большинство все же уверены: происходящее на кадрах — не что иное, как родовая игра, а героиня видео — так называемой возрастной регрессор.

Однако речь идет не о психологическом защитном механизме, когда в тяжелой жизненной ситуации взрослые начинают использовать детские стратегии поведения, а об очередном популярном в TikTok тренде. Его последователи ходят в пампасах, сосут соски, пьют молоко из бутылочек — и сексуализируют этот образ.

Свобода самовыражения или нарушение общественных норм?

В выпуске на соответствующую тему YouTube-блогерша Алина Мурадимова рассуждает, что такое поведение связано с дестигматизацией и свободой самовыражения. «Люди должны чувствовать себя свободно в том, чтобы говорить о своих желаниях. Но есть огромная разница между свободой и банальным нарушением общественных норм. Когда ты устраиваешь шоу в парке или в магазине — это уже не про свободу, а про неуважение к окружающим. Я, например, была бы не готова объяснять своему ребенку, что делает тетя, которая ползает по полу на поводке и облизывает ботинки дяди», — говорит она.

Однако когда пользователи соцсетей начинают критиковать публичные проявления фетишей, они тут же сталкиваются с волной хейта. Их обвиняют в кинк-шейминге — осуждении чужих сексуальных предпочтений. Такие обвинения не всегда обоснованы, ведь проблема заключается не в самих фетишах, а в том, что они нарушают границы окружающих.

Фото: AlyoshinE / Shutterstock / Fotodom

Если бы человек занимался подобными вещами просто на улице, его бы арестовали. Но почему, когда это снимают на камеру и превращают в тренд, реакция вдруг становится совсем другой? Алина Мурадимова YouTube-блогерша

«Как будто все разом решили: если это TikTok, значит, так и должно быть. Ничего особенного! Где логика и почему подобное поведение становится нормой? Почему я, вышедшая на прогулку, должна становиться участником вашего странного перформанса? Как будто у нас просто не осталось личного пространства», — возмущается Мурадимова.

Почему тиктокеры так любят показывать свои пристрастия?

«Фетиш существовал всегда — и чем больше в социуме осуждалась сексуальная проявленность, тем более желанным становился этот "запретный плод". И чем больше ему придавали грязной, негативной окраски, тем хуже себя чувствовал человек, который хотел этого все сильнее и сильнее, — объясняет специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова. — Так работает механизм проекции инстинкта желания: чем ярче табу, тем больше его хочется нарушить».

В обществе считается, что фетиши — это девиации сексуального поведения. Однако с точки зрения работы психики — это потребность как минимум в телесном контакте, говорит специалистка. Люди хотят, чтобы с ними плохо обращались (не только в сексуальной, но и в повседневной жизни), поскольку для них это привычно с детства. Теперь, будучи взрослым, такой человек может почувствовать себя любимым только в том поведенческом паттерне, который у него заложен.

Если к ребенку относятся жестоко и внушают, что это проявление любви, то в психике это фиксируется как база хороших отношений. Потом, чтобы почувствовать себя любимым, ему будет нужно, чтобы другой человек сделал больно. Для таких людей нормальное обращение воспринимается как нечто вне нормы — как попытка контроля и нарушение границ. Это полная подмена понятий и представления о человеческих взаимоотношениях Василиса Кулешова психолог

По словам эксперта, возможен и обратный вариант, когда в детстве с человеком обращались с любовью и заботой. Однако родительская забота — это ограничивающая рамка, которая кажется очень мягкой, но в действительности бывает жесткой. В этом случае на протяжении жизни человек подсознательно мечтает выбраться из системы и стремится к удовольствию под страхом наказания. Таким образом, чем больше в детстве было табу и запретов, тем сильнее это может «отстрелить» в обратную сторону.

В свою очередь, публичное унижение — это одна из форм «перевернутой» любви. За процессом наблюдает огромное количество людей — и этого достаточно, чтобы почувствовать себя лучше. По мнению психолога, в этом месте соединяются подсознательная потребность в признании и влечение к чему-то запретному. В некотором роде это может быть перепроживанием пиковых чувств, которые человек испытывал в семье или в среде, в которой он рос.

Фото: Epiclon Pro / Shutterstock / Fotodom

«Это нужно еще и для того, чтобы стать востребованным сразу у многих людей и получить поддержку, некое подтверждение своей нормальности. Мол, со мной все в порядке, ведь есть еще люди, которые это смотрят, которым это тоже нравится. В этом кроются большой дефицит и неутолимая жажда принятия и одобрения», — считает психолог.

Кулешова подчеркивает, что если любой интимный процесс происходит за закрытыми дверьми и приносит удовольствие всем участникам, то он в рамках нормы. Однако, если хотя бы кто-то испытывает дискомфорт, то с этим уже нужно разбираться. «Задача человека — научиться не противостоять своим фетишам, но удерживать их внутри. А если внутри это встречается с неприятием самого себя, то начинаются проблемы с внутрипсихическим расщеплением на "я, которое хочет", и "я, которое осуждает"», — подводит итог эксперт.