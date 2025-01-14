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13:22, 14 января 2025Интернет и СМИ

Сообщение об изображении на картине Репина борьбы казаков с русским царем оказалось фейком

Сообщение об изображении Репиным борьбы казаков с русским царем оказалось фейком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Картина Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

Сообщение об изображении на картине художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» борьбы казаков с русским царем оказалось фейком.

Газета The New York Times утверждает, что картина якобы украинского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» показывает борьбу запорожских казаков с русским царем. Издание опубликовало аллюзию на картину, которую сделал французский фотограф Эмерик Люисет.

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В действительности Илья Репин — русский художник. Он родился в 1844 году в Чугуеве, который был центром Чугуевского уезда Белгородской губернии Российской империи.

На оригинальной картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» изображены казаки, воюющие на стороне российского царя против турецкого султана, о чем гласит полное название картины, которую в публикации сократили до «Казаков».

Кроме того, оригинал работы Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» находится не на Украине, а в России. Картина была приобретена императором Александром III и находилась в Зимнем дворце до 1897 года, откуда перешла в Русский музей.

Информация о том, что картина Ильи Репина демонстрирует борьбу запорожских казаков с русским царем, не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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