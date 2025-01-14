Московский рынок жилья поставил новый ипотечный рекорд

Доля жилищных сделок без ипотеки в Москве достигла рекордных 85 %

Доля жилищных сделок без привлечения заемных средств в столице достигла 85 процентов. О новом ипотечном рекорде на московском рынке недвижимости РБК рассказали в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

На конец 2024-начало 2025 года доля сделок с применением ипотеки составила в Москве 80-85 процентов — в последний раз подобные показатели фиксировались лишь в 2016-м, отмечают эксперты. Статистика показывает, что в среднем на ипотеку соглашается порядка 40-50 процентов покупателей. В октябре 2023 года доля таких сделок равнялась 60 процентам. Небывалые показатели фиксируют и в компании Est-a-Tet — по их данным, такого числа сделок не наблюдалось последние 5-7 лет.

«Рынок вторички на сегодня, если говорить сухо, выглядит как рынок за наличные, который сложился на фоне дорогой ипотеки», — пояснила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, подчеркивая недоступность жилищного кредитования в нынешних условиях. Большинство покупателей выбирают альтернативную сделку, когда в счет новой квартиры идет выручка с продажи старой. Покупать жилье без такого стартового капитала для многих россиян сейчас невозможно. Доля сделок за наличные с октября 2023 года выросла на 40-45 процентов. Однако общая тенденция говорит о потере интереса граждан к купле жилья.

Как ранее показал опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir, выгодными условия ипотечных кредитов сегодня считают меньше 10 процентов соотечественников. 60 процентов россиян уверены, что с оформлением ипотеки стоит повременить.