Кандидат в главы Пентагона Хегсет: США требуется модернизация ядерной триады

США требуется модернизация ядерной триады, что является первостепенным вопросом национальной безопасности. С таким заявлением во время выступления в американском Сенате выступил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет, его цитирует РИА Новости.

«В конечном итоге наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады, мы должны инвестировать в ее модернизацию для защиты».

Ранее действующий президент США Джо Байден в финальном внешнеполитическом обращении признал, что поддержка Киева Вашингтоном создавала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.