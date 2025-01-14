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13:43, 14 января 2025Мир

Лавров раскрыл секрет Путина о разговоре с Шольцем

Лавров: Шольц ничего не сказал Путину про Украину, помимо публичных заявлений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным ничего не сказал про Украину, помимо своих публичных заявлений. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты», — сказал он.

Лавров уточнил, что Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день, а именно то, что Россия должна уйти.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, немецкий канцлер не сказал ни слова про первопричины российско-украинского конфликта, русский язык и права русских.

Ранее Лавров заявил, что Германия и Япония не смогут войти в состав Совета Безопасности ООН. Он уточнил, что эти государства и «пискнуть не посмеют» без разрешения США.

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