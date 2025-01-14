Лавров перечислил «заслужившие прописку» в составе Совбеза ООН страны

Лавров: Индия, Бразилия и страны Африки заслужили постоянную прописку в СБ ООН

Индия, Бразилия и страны Африки давно заслужили постоянную «прописку» в составе Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не раз говорили, что такие державы, как Индия и Бразилия по всем параметрам давно заслужили постоянную "прописку" в Совбезе ООН с одним постоянным африканским членом», — сказал он.

По словам главы российского дипломатического ведомства, Запад опять-таки пытается испортить этот процесс. Он уточнил, что Япония и Германия «слепо и покорно идут в фарватере США», а когда Вашингтон их ущемляет, «они и пискнуть не посмеют», поэтому эти страны не смогут войти в Совбез ООН.

Ранее Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток». Министр рассказал, что целью подобных акций является стремление лишить Вашингтон какой-либо экономической конкуренции.