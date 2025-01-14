Лавров высказался о роли Германии в соблюдении Минских соглашений

Лавров: Берлин не собирался выполнять Минские договоренности, хотя был гарантом

Германия уже сыграла свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, когда не стала выполнять Минские договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы по-другому интерпретировали позиции участников, но Франция и Германия говорили: мы гаранты», — сказал он.

Однако, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, бывший канцлер Германии Ангела Меркель потом заявила, что Берлин не собирается выполнять Минские договоренности, поскольку это был способ потянуть время.

Ранее Лавров заявил, что Турция предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что в этой стране уже проходили мирные переговоры и действительно были достигнуты договоренности.