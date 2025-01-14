Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 14 января 2025Мир

Лавров высказался о роли Германии в соблюдении Минских соглашений

Лавров: Берлин не собирался выполнять Минские договоренности, хотя был гарантом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия уже сыграла свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, когда не стала выполнять Минские договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы по-другому интерпретировали позиции участников, но Франция и Германия говорили: мы гаранты», — сказал он.

Однако, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, бывший канцлер Германии Ангела Меркель потом заявила, что Берлин не собирается выполнять Минские договоренности, поскольку это был способ потянуть время.

Ранее Лавров заявил, что Турция предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что в этой стране уже проходили мирные переговоры и действительно были достигнуты договоренности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Московский рынок жилья поставил новый ипотечный рекорд

      Стало известно о смерти учительницы во время омолаживающих процедур в московской клинике

      Ганчев заявил о способности ВС России заблокировать ВСУ в Купянске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше