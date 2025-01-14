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08:11, 14 января 2025Мир

Маску предоставят офисное помещение в комплексе Белого дома

NYT: Илону Маску предоставят офисное помещение в комплексе Белого дома
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску предоставят офисное помещение в комплексе Белого дома, поскольку он возглавит новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, осведомленные о планах.

«Помещение, предназначенное для использования мистером Маском, находится в административном здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому», — говорится в материале.

Источники издания также рассказали, что Маск интересовался у чиновников переходного периода, каким будет его уровень доступа в Западное крыло Белого дома, где находится Овальный кабинет президента. Ответа он не получил. Сотрудникам и другим лицам, которые могут свободно приходить в Западное крыло, обычно требуется специальный пропуск.

Ранее Илон Маск сообщил, что планирует «повысить эффективность» американских военных расходов в рамках нового департамента по достижению госэффективности в США.

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