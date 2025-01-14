Мигрант попытался скрыться от российских полицейских на тракторе и попался

В Подмосковье задержан мигрант, пытавшийся скрыться от полицейских на тракторе

В Подмосковье сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который пытался скрыться от них по тротуару за рулем трактора. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, все произошло в Красногорске. Полицейские во время патрулирования заметили трактор, мешавший дорожному движению на улице Липовой Рощи, и подали водителю сигнал об остановке. Находившийся за рулем мужчина никак не отреагировал на требования силовиков, съехал на тротуар и попытался скрыться сначала на тракторе, а затем пешком.

Вскоре злоумышленника задержали — им оказался мигрант, нелегально находившийся на территории России. Во время разговора мужчина пояснил, что управлял спецтехникой по просьбе знакомого. При нем было обнаружено водительское удостоверение, имевшее признаки подделки.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по статьям 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в РФ») и 12.25 («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ.

Ранее Кошехабльский районный суд в Адыгее приговорил к семи годам колонии общего режима местного жителя, который без водительского удостоверения катал четверых детей на тракторе в хуторе Красный Фарс.