В российском регионе осудили катавшего детей тракториста

Катавшему детей на тракторе жителю Адыгеи дали 7 лет колонии за смерть девочки

Кошехабльский районный суд в Адыгее приговорил к семи годам колонии общего режима местного жителя, который без водительского удостоверения катал четверых детей на тракторе в хуторе Красный Фарс. Во время движения трехлетняя девочка выпала из окна кабины и не выжила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

31-летнего мужчину признали виновным по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места его совершения и совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами») УК РФ. В судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся.

По данным следствия, 3 июня подсудимый, управляя трактором «Беларусь», выезжал задним ходом с территории домовладения. В нарушение правил дорожного движения вместе с ним в кабине находились четверо малолетних детей.

Во время движения девочка 2020 года рождения выпала из трактора и получила телесные повреждения. Она не выжила. Сам мужчина оставил место происшествия и скрылся на тракторе.

Ранее в Татарстане во время земляных работ тракторист заживо закопал мужчину и попал на видео.