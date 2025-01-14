Мошенник под видом проститутки обманул россиянина

МВД: В Магнитогорске юноша похитил деньги у мужчины, притворившись проституткой

В Магнитогорске задержали 18-летнего жителя Самары, похитившего деньги у 54-летнего мужчины, притворяясь проституткой. Об этом «Ленте.ру» сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший обратился в полицию, рассказав, что он уехал в командировку из Воронежа в Магнитогорск. Он решил воспользоваться услугами проститутки. На сайте россиянин выбрал понравившуюся девушку и позвонил ей. Приятный голос продиктовал номер карты, на которую нужно перевести деньги. Мужчина отправил пять тысяч рублей, но визита так и не дождался. Больше незнакомка на звонки не отвечала.

Полицейские выяснили, что юноша создал на сайте фейковое объявление и поставленным женским голосом убедил пострадавшего перевести ему деньги. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Воронежской области задержали автомошенников, обманывавших страховые компании.