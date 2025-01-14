Мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в российской колонии

В Костромской области мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в колонии

В Костромской области возбудили дело против 50-летнего осужденного, показавшего тату с нацистской символикой в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2024 года подозреваемый в исправительном учреждении показал свою татуировку другим заключенным.

Против мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской символики») УК РФ. Ему грозит до четырех лет колонии.

Ранее в Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд на 14 суток арестовал Никиту Алтунина за демонстрацию татуировок с символами украинских националистов.