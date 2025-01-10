В российском городе мужчина показал нацистскую татуировку и был арестован

В Петербурге на 14 суток арестован мужчина, показавший нацистскую татуировку

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд на 14 суток арестовал Никиту Алтунина за демонстрацию татуировок с символами украинских националистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурант привлекся к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики»). Отмечается, что в срок ареста засчитано время задержания. На заседании свою вину Алтунин признал.

Как установил суд, 6 января фигурант показывал свою татуировку на груди неопределенному кругу лиц на улице Старорусская.

По информации объединенной пресс-службы судов города, демонстрируемая татуировка представляет собой стилизованный украинский трезубец, который является официальной символикой украинских националистов. В пресс-службе подчеркнули, что на использование в любой форме данного символа установлен запрет. Трезубец оскорбляет наш многонациональный народ и память о понесенных в Великую Отечественную пойну жертвах.

Заявление на мужчину написал гражданин, которому была показана татуировку.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой.